21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

Знайшлася пропажа. Китайська тенісистка вийшла на відеозв'язок

Сергій Шаховець
21 листопада, 20:15
Президент МОК Томас Бах провів відеодзвінок із китайською спортсменкою, яка зникла кілька тижнів тому

Шуан Пей поспілкувалася із президентом МОК / Фото: Колаж: Сьогодні

Розмова між президентом Міжнародного олімпійського комітету та Пен Шуай тривала протягом 30 хвилин, повідомляє офіційний сайт МОК.

Читайте також: Визнав свою провину: російського тенісиста дискваліфіковано на тривалий строк за допінг

Реклама

Спортсменка пояснила, що перебуває в безпеці та здорова, живе у своєму будинку в Пекіні. Зараз вона вважає за краще проводити час з друзями та родиною. У той же час китаянка хотіла б, щоб зараз поважали її приватне життя.

Наприкінці розмови президент МОК Бах запросив Пен Шуай на обід, коли він прибуде до Пекіна у січні наступного року, на що вона з радістю погодилася.

Реклама

Нагадаємо, що мовчання тенісистки тривало понад півтора тижні.

Два тижні тому Пен Шуай розповіла, що її змусили до сексуального зв'язку з колишнім віце-прем'єром Китаю Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. За словами тенісистки, вперше політик змусив її вступити у статевий зв'язок десять років тому.

Шуай Пен / Фото: Associated Press

Реклама

Незабаром ця публікація, опублікована на сайті Weibo, зникла, а сама спортсменка перестала з'являтися на публіці.

Також ми повідомляли, що Пен Шуай вперше з'явилася на публіці під час церемонії відкриття фінального матчу з тенісу серед підлітків у Пекіні.