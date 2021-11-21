Нашлась пропажа. Китайская теннисистка вышла на видеосвязь

Шуан Пэй пообщалась с президентом МОК / Фото: Коллаж: Сегодня

Беседа между президентом Международного олимпийского комитета и Пэн Шуай длилась в течении 30 минут, сообщает официальный сайт МОК.

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Спортсменка объяснила, что находится в безопасности и здорова, живет в своем доме в Пекине. Сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьей. В то же время китаянка хотела бы, чтобы в данный момент уважали ее частную жизнь.

В конце разговора президент МОК Бах пригласил Пэн Шуай на обед, когда он прибудет в Пекин в январе следующего года, на что она с радостью согласилась.

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Напомним, что молчание теннисистки продлилось более полутора недель.

Две недели назад Пэн Шуай рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с бывшим вице-премьером Китая Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад.

Шуай Пэн / Фото: Associated Press

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Вскоре этот пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.

Также мы сообщали, что Пэн Шуай впервые появилась на публике во время церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.