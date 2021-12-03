На**я ви його випускаєте, бл**ь? Селезньов вилаяв одноклубника та тренера команди

Євген Селезньов та Ігор Леонов / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

У матчі 16-го туру чемпіонату України закарпатський клуб поступився на своєму полі динамівцям з рахунком 0:2.

Відразу після фінального свистка нападник Миная Євген Селезньов обрушився з нецензурною лайкою на адресу одноклубника, який вийшов у матчі на заміну. Емоції 36-річного футболіста били через край і справа мало не дійшла до рукоприкладства.

Реклама

"Хто цього у***а випустив? Хто його на*** випустив? Н***я ви його випускаєте, бл***? На *** він мені потрібен тут? Щоб він вийшов падати? С**а, я йому зараз п**ди дам у роздягальні", – сказав Селезньов.

Додамо, що у цьому матчі на заміну вийшли п'ять футболістів: сам Селезньов, а також Міслав Матіч, Михайло Месхі, Богдан Коваленко та Едвард Кобак.

Реклама

Це не перший скандал, в який потрапляє український бомбардир. Нещодавно ми повідомляли, як Селезньову дісталося по обличчю після гри з Інгульцем, коли він відзначав забитий м'яч.

Раніше, після матчу з Ворсклою, Селезньов показав середній палець трибунам у відповідь на вигуки та свист уболівальників. За цей вчинок нападник отримав два матчі дискваліфікації.

Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Реклама

А після гри з Динамо у першому колі, Селезньов запропонував гравцю "біло-синіх" Караваєву "вийти поговорити" за стадіоном.

Євген Селезньов запропонував Олександру Каравеву поговорити за стадіоном

Нагадаємо, що в 17-му турі чемпіонату України Минай на виїзді зіграє проти Олександрії. Будемо сподіватись, що цього разу Євген порадує нас забитим голом, а не потраплянням у новий скандал.