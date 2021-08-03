Чоловік опальної спортсменки Тімановської відхрестився від білоруської опозиції

Арсеній Зданевич, чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тімановської, заявив, що вони з дружиною ніколи не підтримували опозицію в своїй країні

Тімановська і її чоловік / Фото: Reuters, Instagram

"У нас немає жодних зв'язків, ми ніколи не підтримували опозицію. Ми – прості спортивні люди, займаємося спортом і не цікавимося опозиційними рухами", – наводить Sky News слова Зданевича.

Зданевич зауважив, що наразі перебуває в Києві і планує приїхати до Польщі, яка напередодні видала гуманітарну візу його дружині.

Нагадаємо, Тімановську намагалися насильно вивезти до Мінська з Токіо, де вона брала участь в літніх Олімпійських іграх. До цього спортсменка розкритикувала спортивне керівництво своєї країни, яке заявило її на естафету 4 по 400 метрів без її відома.

Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Нині Христина Тімановська перебуває в Токіо під наглядом місцевої поліції і 4 серпня планує вилетіти до Варшави.

Христина Тімановська / Фото: Reuters

"Я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я хвилююся про свою безпеку", – розповідала раніше Тімановська

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При цьому керівництво легкоатлетичної збірної Білорусі погрожувало Тімановській, що вона, якщо не змириться c достроковим поверненням до Мінська, то може закінчити суїцидом.