Муж опальной спортсменки Тимановской открестился от белорусской оппозиции

Тимановская и ее муж / Фото: Reuters, Instagram
"У нас нет никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы – простые спортивные люди, занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционными движениями", – приводит Sky News слова Зданевича.
Зданевич отметил, что в данный момент находится в Киеве и планирует приехать в Польшу, накануне выдавшую гуманитарную визу его жене.
Напомним, Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого спортсменка раскритиковала спортивное начальство своей страны, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.
Белоруска Кристина Тимановская / Фото: Reuters
Сейчас Кристина Тимановская пребывает в Токио под присмотром местной полиции и 4 августа планирует отправиться в Варшаву.
Кристина Тимановская / Фото: Reuters
"Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности", – рассказывала ранее Тимановская
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При этом руководство легкоатлетической сборной Беларуси угрожало Тимановской, что она, если не смирится c досрочной отправкой в Минск, может закончить суицидом.
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