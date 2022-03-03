Молоді хлопці не знали, куди їдуть. Дружина гравця збірної України захищає російських солдатів

Блогерша Юліанна Чернова вирішила у соцмережах висловитись про ситуацію в Україні.

Почала за здоров'я, а закінчила співчуттям до рашистських потвор, які приїхали в Україну вбивати.

"Давайте не опускатися до рівня кінченої людини, рівня ненависті і бажати смерті та писати різні гидоти росіянам. Наприклад, щоб вони здохли, щоб їм шкіру живцем здерли і таке інше. Зрозумійте, багато хто виконує накази. Багато молодих хлопців не знали куди їдуть, які прийшли до армії та їх відправили типу на навчання, а насправді на війну.

Все – це політичні ігри, скрізь багато фейків. Ми, простий народ, не знаємо, хто за чим стоїть. Ми вже бачимо результати їхніх дій. Це маніпуляція, це розпалювання сварок між близькими", – написала Юліанна Instagram.