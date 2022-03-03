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Молоді хлопці не знали, куди їдуть. Дружина гравця збірної України захищає російських солдатів

Андрій Трофімов
3 березня, 22:05
Дружина Артема Шабанова дуже неоднозначно висловилася про війну в Україні та закликала не ображати російських солдатів, які виконують накази

Юліанна і хлопці, у яких приказ убивати / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Блогерша Юліанна Чернова вирішила у соцмережах висловитись про ситуацію в Україні.

Почала за здоров'я, а закінчила співчуттям до рашистських потвор, які приїхали в Україну вбивати.

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"Давайте не опускатися до рівня кінченої людини, рівня ненависті і бажати смерті та писати різні гидоти росіянам. Наприклад, щоб вони здохли, щоб їм шкіру живцем здерли і таке інше. Зрозумійте, багато хто виконує накази. Багато молодих хлопців не знали куди їдуть, які прийшли до армії та їх відправили типу на навчання, а насправді на війну.

Все – це політичні ігри, скрізь багато фейків. Ми, простий народ, не знаємо, хто за чим стоїть. Ми вже бачимо результати їхніх дій. Це маніпуляція, це розпалювання сварок між близькими", – написала Юліанна Instagram.

Нагадаємо, що влітку минулого року Чернова вийшла заміж за футболіста Артема Шабанова. Колишній гравець київського Динамо зараз виступає за угорський Фехервар. На його рахунку також два поєдинки за збірну України.

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