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Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
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Маріуполь --
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24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Порту --
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Молитви почуті: боксер пішов на поправку після важкого нокауту

Олександр Трикіша
18 жовтня, 09:17
Мексиканський боксер Мойзес Фуентес потрапив до лікарні після важкого нокауту в поєдинку проти Давида Куельяра. Він переніс операцію, але до повного одужання ще далеко

Мойзес Фуентес успішно переніс операцію / Фото: BoxingScene

Прямо з рингу Фуентеса забрали на носилках і відправили в найближчий госпіталь, де йому призначили екстрену операцію для видалення згустку крові з його мозку.

На щастя, вона пройшла успішно, і стан Мойзеса пішов на поправку. Боксерові потрібно буде залишатися в лікарні як мінімум до середи, але прогнози лікарів оптимістичні, пише boxingscene.com.

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Поєдинок проти Куельяра став першим для Фуентеса з вересня 2018 року, коли він був нокаутований в п'ятому раунді. На рахунку мексиканця 25 перемог, сім поразок і одна нічия в профі.

Свого часу він був чемпіоном світу WBO в найлегшій вазі, а також претендував на титул відразу в двох дивізіонах, але програв титульний бій.

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