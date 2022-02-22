МОК відмовився, а Росія нагородила: допінг-грішниця Валієва отримала нагороду за Олімпіаду

Валієвій вручили кольє / Фото: Колаж: Сьогодні

Після повернення в Росію російських призерів Олімпіади-2022 вшановували в Москві. Головною героїнею заходу стала саме Валієва.

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Її викликали на сцену під бурхливі овації, а потім провели церемонію нагородження. Але замість олімпійської медалі дівчина отримала кольє із сердечками.

До речі, в Росії люблять вшановувати спортсменів, навіть якщо вони не заслужили нагороду. Минулого літа гімнастка Аверіна отримала у подарунок автомобіль, який вручали олімпійськими чемпіонам, хоча вона стала лише срібною призеркою.

Просто в Росії вважали, що їх засудили до Токіо та вимагали віддати золото їм. Підключили навіть коханку Путіна.

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Чим відзначилася Каміла Валієва