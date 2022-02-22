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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

МОК відмовився, а Росія нагородила: допінг-грішниця Валієва отримала нагороду за Олімпіаду

Андрій Трофімов
22 лютого, 22:39
Головним скандалом Олімпіади-2022 у Пекіні стала історія з допінгом у російської фігуристки Камілі Валії. Їй навіть не вручили медаль, завойовану на Іграх

Валієвій вручили кольє / Фото: Колаж: Сьогодні

Після повернення в Росію російських призерів Олімпіади-2022 вшановували в Москві. Головною героїнею заходу стала саме Валієва.

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Її викликали на сцену під бурхливі овації, а потім провели церемонію нагородження. Але замість олімпійської медалі дівчина отримала кольє із сердечками.

До речі, в Росії люблять вшановувати спортсменів, навіть якщо вони не заслужили нагороду. Минулого літа гімнастка Аверіна отримала у подарунок автомобіль, який вручали олімпійськими чемпіонам, хоча вона стала лише срібною призеркою.

Просто в Росії вважали, що їх засудили до Токіо та вимагали віддати золото їм. Підключили навіть коханку Путіна.

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Чим відзначилася Каміла Валієва