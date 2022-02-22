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Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

МОК отказался, а Россия наградила: допинг-грешница Валиева получила награду за Олимпиаду

Андрей Трофимов
22 февраля, 22:39
Главным скандалом Олимпиады-2022 в Пекине стала история с допингом у российской фигуристки Камилы Валиевой. Ей даже не вручили медаль, завоеванную на Играх

Валиевой вручили колье / Фото: Коллаж: Сегодня

По возвращении в Россию российских призеров Олимпиады-2022 чествовали в Москве. Главной героиней мероприятия стала как раз Валиева.

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Ее вызывали на сцену под бурны овации, а затем провели церемонию награждения. Но вместо олимпийской медали девушка получила колье с сердечками.

Кстати, в России любят чествовать спортсменов, даже если они не заслужили награду. Прошлым летом гимнастка Аверина получила в подарок автомобиль, который вручали олимпийским чемпионами, хотя она стала лишь серебряной призеркой.

Просто в России считали, что их засудили в Токио и требовали отдать золото им. Подключили даже любовницу Путина.

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Чем отличилась Камила Валиева