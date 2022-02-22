МОК отказался, а Россия наградила: допинг-грешница Валиева получила награду за Олимпиаду

Валиевой вручили колье / Фото: Коллаж: Сегодня
По возвращении в Россию российских призеров Олимпиады-2022 чествовали в Москве. Главной героиней мероприятия стала как раз Валиева.
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Ее вызывали на сцену под бурны овации, а затем провели церемонию награждения. Но вместо олимпийской медали девушка получила колье с сердечками.
Кстати, в России любят чествовать спортсменов, даже если они не заслужили награду. Прошлым летом гимнастка Аверина получила в подарок автомобиль, который вручали олимпийским чемпионами, хотя она стала лишь серебряной призеркой.
Просто в России считали, что их засудили в Токио и требовали отдать золото им. Подключили даже любовницу Путина.
Чем отличилась Камила Валиева
- Валиева в составе сборной РОК стала победительницей командного турнира в фигурном катании. Более того, россияне завоевали золото в большей степени благодаря Валиевой.
- Но почти сразу же стало известно о положительной допинг-пробе россиянки, которую она сдала еще в декабре.
- Несмотря на сумасшедший резонанс во всем мире МОК разрешил Валиевой продолжить выступление на Играх, но отменил награждение в командных соревнованиях.
- Также планировалось не вручать награды в личном первенстве, если бы Камила взяла медаль, но здесь россиянка самоустранилась после неудачного выступления. Кстати, появилась версия, что она это сделала специально.