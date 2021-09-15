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Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
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Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
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Мені чітко пояснили – мовчи. Я злякалася: Тімановську залякували ще до Олімпіади

Олександр Трикіша
15 вересня, 15:59
Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська зізналася, що потрапила в немилість влади задовго до Олімпіади, але змушена була мовчати заради участі в Іграх

Христина Тимановська / Фото: Reuters

Тімановська змушена була покинути Олімпійські ігри в Токіо, так і не виконавши свою мрію – виступити на Олімпіаді. Всьому виною загрози з боку уряду.

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"Я була не згодна ні з результатами виборів, ні з поведінкою влади і висловилася в Instagram. За що у ту ж мить потрапила в чорний список міністерства.

Далі по похилій: дзвінки, погрози, заборони на виїзди, позбавлення премій. Тоді мені чітко і зрозуміло пояснили: хочеш їхати на Олімпіаду – мовчи. І я послухалася.

Так, неприємно про це писати. Але правда в тому, що я злякалася, як і багато інших. І так, я просто хотіла бігти на своїй першій Олімпіаді", – зізналася Христина.

Спортсменка припустила, що в Токіо просто висловила все, що накопичилося за останній рік.

"З одного боку, вони відібрали у мене олімпійську мрію і мої 200 метрів, але з іншого боку, своїми діями, своєю жорстокістю і образами повернули мені право говорити. І більше я його не віддам нікому", – написала Тімановська в Instagram.

Скандал з Тімановською. З чого все почалося:

Христина Тімановська повинна була виступити на Олімпіаді в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 метрів.

У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, так як не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували насильно відправити до Мінська.

Христина Тимановська у Варшаві / Фото: Reuters

Тімановська чинила опір цьому, побоюючись, що на батьківщині її посадять до в'язниці або закриють в психіатричній лікарні. В результаті поліція Токіо взяла її під свій захист,

А пізніше з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів, які погрожували Тімановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.

Після скандалу чоловік Христини втік з Білорусі до Києва, а пізніше Польща видала подружжю гуманітарну візу. Зараз спортсменка знаходиться в Польщі, куди її на спеціальному літаку доставили в супроводі консулів, проте все одно побоюється за своє життя.

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