Мне четко объяснили – молчи. Я испугалась: Тимановскую запугивали еще до Олимпиады

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Тимановская вынуждена была покинуть Олимпийские игры в Токио, так и не исполнив свою мечту – выступить на Олимпиаде. Всему виной угрозы со стороны правительства.

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"Я была не согласна ни с результатами выборов, ни с поведением власти и высказалась в Instagram. За что тут же попала в черный список министерства. Дальше по наклонной: звонки, угрозы, запреты на выезды, лишение премий. Тогда мне четко и понятно объяснили: хочешь ехать на Олимпиаду – молчи. И я послушалась. Да, неприятно об этом писать. Но правда в том, что я испугалась, как и многие другие. И да, я просто хотела бежать на своей первой Олимпиаде", – призналась Кристина.

Спортсменка предположила, что в Токио просто высказала все, что накопилось за последний год.

"С одной стороны, они отобрали у меня олимпийскую мечту и мои 200 метров, но с другой стороны, своими действиями, своей жестокостью и оскорблениями вернули мне право говорить. И больше я его не отдам никому", – написала Тимановская в Instagram.

Скандал с Тимановской. С чего все началось:

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров.

В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались насильно отправить в Минск.

Кристина Тимановская в Варшаве / Фото: Reuters

Тимановская воспротивилась этому, опасаясь, что на родине ее посадят в тюрьму или закроют в психбольнице. В итоге полиция Токио взяла ее под свою защиту,

А позже с Олимпиады МОК выдворил белорусских тренеров, угрожавших Тимановской, что если она не угомонится, все может закончиться для нее суицидом.

После вспыхнувшего скандала муж Кристины бежал из Беларуси в Киев, а позже Польша выдала супругам гуманитарную визу. Сейчас спортсменка находится в Польше, куда ее на специальном самолете доставили в сопровождении консулов, однако все равно опасается за свою жизнь.