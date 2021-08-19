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Магучіх після скандальних обіймів із росіянкою розмалювала Україну смолою

Андрій Трофімов
19 серпня, 18:26
Українська спортсменка-висотниця оригінально зізналася в любові до своєї країни після скандальних фотографій з росіянкою Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо

Картина після скандалу. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

19-річна Ярослава Магучіх спробувала ще раз довести свою любов до України після грандіозного скандалу на Іграх в Токіо, де вона, здобувши бронзу в секторі для стрибків у висоту, влаштувала гарячі обійми з чемпіонкою – росіянкою Марією Ласіцкене.

Раніше Магучіх заявила, що "має честь бути військовослужбовицею Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні".

А тепер легкоатлетка з Дніпра створила хендмейд-карту України у вигляді великої усмішки, використавши для цього незвичайний матеріал.

"Сьогодні вперше за довгий час мій день почався з творчості. Але я малювала не фарбами, не олівцями. Я відкрила для себе новий вид мистецтва – це малювання епоксидною смолою. І це дуже здорово. Ми намалювали чудову картину", – похвалилася у себе в інстаграм-сторіз Ярослава Магучіх.

Нагадаємо, після олімпійських обіймів із росіянкою Ласіцкене Ярослава потрапила під хвилю критики. Колишня народна депутатка Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад до Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон

У відповідь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити цькування Магучіх, інакше вона може прийняти пропозицію від іншої країни і тоді всі будуть кусати лікті.

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Додамо, що Магучіх є лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном збройних сил РФ, також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018.

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