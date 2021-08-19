Магучих после скандальных объятий с россиянкой измазала Украину смолой

Картина после скандала. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

19-летняя Ярослава Магучих попыталась еще раз доказать свою любовь к Украине после грандиозного скандала на Играх в Токио, где она, добыв бронзу в секторе для прыжков в высоту, устроила горячие объятия с чемпионкой – россиянкой Марией Ласицкене.

Ранее Магучих заявила, что "имеет честь быть военнослужащей Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне".

А теперь легкоатлетка из Днепра создала хендмейд-карту Украины в виде большой улыбки, использовав для этого необычный материал.

"Сегодня впервые за долгое время мой день начался с творчества. Но я рисовала не красками, не карандашами. Я открыла для себя новый вид искусства – это рисование эпоксидной смолой. И это очень здорово. Мы нарисовали замечательную картину", – похвасталась у себя в инстаграм-сториз Ярослава Магучих.

Напомним, после олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене Ярослава попала под волну критики. Бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион

В ответ министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю Магучих, иначе она может принять предложение от другой страны и тогда все будут кусать локти.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Добавим, что Магучих является лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ, также она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018.