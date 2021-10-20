20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
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Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
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Львів --
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Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Калюжі до останнього захищали порожні ворота Болтона. Найсмішніший гол в історії

Любомир Луканюк
20 жовтня, 12:26
Через сильний дощ матч чемпіонату Англії проходив на полі, яке було залито водою. Гравцям Плімута насилу вдалося забити гол у таких умовах

Плімут святкує гол у ворота Болтона

Нещодавно ми розповідали про курйозний гол з чемпіонату України. І сумнівалися, що подібне зможемо побачити в провідних лігах світу.

Але ось гол в чемпіонаті Англії вийшов не менш кумедним. В рамках Ліги 1 зустрічалися Плімут і Болтон.

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Дощ лив як з відра і в середині матчу поле вкрили величезні калюжі. Один з голів господарі поля забивали, насилу долаючи водні бар'єри.

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У соцмережах вже пожартували над цим голом.

Плімут виграв з рахунком – 3:0 і після 14 матчів лідирує в Лізі 1, набравши 29 очок. Болтон розташувався на 11-му місці (18).

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Нагадаємо, що в український Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 обіграв у Чернігові Десну з рахунком – 2: завдяки неймовірному удару Марлісона.

Раніше ми писали, що в чемпіонаті України забитий гол "п'ятою точкою".

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