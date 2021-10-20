Лужи до последнего защищали пустые ворота Болтона. Самый смешной гол в истории

Плимут празднует гол в ворота Болтона
Недавно мы рассказывали о курьезном голе из чемпионата Украины. И сомневались, что подобное сможем увидеть в ведущих лигах мира.
Но вот гол в чемпионате Англии получился не менее забавным. В рамках Лиги 1 встречались Плимут и Болтон.
Дождь лил как из ведра и в середине матча поле покрыли огромные лужи. Один из голов хозяева поля забивали, с трудом преодолевая водные барьеры.
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В соцсетях уже пошутили над этим голом.
Плимут выиграл со счетом – 3:0 и после 14 матчей лидирует в Лиге 1, набрав 29 очков. Болтон расположился на 11-м месте (18).
Напомним, что в украинский Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 обыграл в Чернигове Десну со счетом – 2:1 благодаря невероятному удару Марлисона.
Ранее мы писали, что в чемпионате Украины забит гол "пятой точкой".
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