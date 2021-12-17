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Ломаченко відсторонений від боксу: боягузтво на рингу і скандал із прапором не пройшли даремно

Андрій Трофімов
17 грудня, 10:10
Василеві Ломаченку після перемоги над Річардом Коммі заборонили повертатися на ринг. Таке рішення ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк

Ломаченко поки що не може боксувати / Фото: Getty Images

Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів, а у відповідь практично нічого не пропустив. Лише 12% ударів Комі виявилися точними.

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Проте атлетична комісія вирішила усунути українця на невизначений строк. Причини такого рішення наразі невідомі. Зазначимо, що і щодо Комі прийнято таке саме рішення.

Усунення боксера після бою – звичайна практика, якщо він побував у нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров'я спортсмена.

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Наприклад, після бою Фьюрі – Уайлдер обидва боксери були відсторонені, оскільки побували в нокдаунах, а американець до того ж програв нокаутом. Британець уже своє відсторонення відбув, а Вайлдеру заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.

Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC / Фото: Reuters

Нагадаємо, Ломаченко міг нокаутувати Коммі після нокдауну у сьомому раунді, але пошкодував суперника. Українського боксера звинуватили у боягузтві та слабкості.

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А потім трапився скандал із прапором. Ломаченко став святкувати перемогу з прапором Аккермана на плечах, тобто Білгород-Дністровського, – свого рідного міста.

Ломаченко святкував перемогу не з прапором України / Фото: Getty Images, AFP

Найбільше уродженцю Білгорода-Дністровського дісталося від легендарного боксера Володимира Кличка, який пояснив Васі, що таке патріотизм

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