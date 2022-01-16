Обличчя всмятку: грузин і американець влаштували бій року в UFC

Келвін Каттар переміг Гігу Чікадзе / Фото: Getty Images, Twitter

Каттар та Чікадзе не шкодували друг одного протягом усіх п'яти раундів. Усі 25 хвилин бійці обмінювалися ударами.

Вже в середині бою стало ясно, що Каттар перевершує свого суперника, але, на честь грузина, так просто здаватися він не хотів.

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Втім, за підсумками бою, судді одноголосно віддали перемогу Каттару. Це була його 23 перемога у MMA у 5 поразках. Чікадзе втрете програв. Також на його рахунку 14 перемог.

Після бою бійці поділилися спільним селфі з роздягальні. Стан обличчя Чікадзе вражає, а у Каттара практично не видно побоїв.

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Організатори турніру нагородили бійців премією за найкращий бій вечора, а враховуючи, що це перший турнір UFC у році – можна сміливо сказати, що це поки що найкращий бій року!

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