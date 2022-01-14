У Хабіба Нурмагомедова виявили ту саму хворобу, від якої помер його батько

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов отримав позитивний тест на коронавірус Колишній чемпіон UFC у легкій вазі перебуває на карантині

Абдулманап Нурмагомедов і його син Хабіб

Колишній боєць прибув до Сінгапуру на турнір ONE: Heavy Hitters, де виступить Сайгід Ізагахмаєв, але перебувати в кутку бійця він не зможе.

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Втім, незважаючи на позитивний тест у Нурмагомедова, бій між Ізагахмаєвим та Джеймсом Накашимою відбудеться. asianmma.com.

Хабіб Нурмагомедов / Фото: Reuters

Зазначимо, що у липні 2020 року від коронавірусу помер батько Хабіба Абдулманап Нурмагомедов.

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57-річного Абдулманапа Нурмагомедова госпіталізували з пневмонією 25 квітня в одну з лікарень Дагестану. Проте 3 травня через погіршення стану здоров'я його доставили до Москви, де підтвердили наявність коронавірусу, після чого Нурмагомедов-старший тривалий час перебував у комі.

У жовтні Нурмагомедов переміг Джастіна Гейджі, після чого завершив кар'єру. Він виконав обіцянку, яку дав своїй матері. Боєць не хотів битися без батька, який виступав у ролі тренера протягом усієї його кар'єри.