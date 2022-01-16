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Лицо всмятку: грузин и американец устроили бой года в UFC

Александр Трикиша
16 января, 08:58
В Лас-Вегасе состоялся первый в 2022 году турнир под эгидой UFC. В главном поединке UFC на ESPN 32 сошлись американец Кэлвин Каттар и грузин Гига Чикадзе

Келвин Каттар победил Гигу Чикадзе / Фото: Getty Images, Twitter

Каттар и Чикадзе не жалели друг друга на протяжении всех пяти раундов. Все 25 минут бойцы обменивались ударами.

Уже в середине боя стало ясно, что Каттар превосходит своего соперника, но, к чести грузина, так просто сдаваться он не хотел.

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Впрочем, по итогам боя судьи единогласно отдали победу Каттару. Это была его 23 победа в MMA при 5 поражениях. Чикадзе в третий раз проиграл. Также на его счету 14 побед.

После боя бойцы поделились совместным селфи из раздевалки. Состояние лица Чикадзе впечатляет, а у Каттара практически не видно побоев.

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Организаторы турнира наградили бойцов премией за лучший бой вечера, а учитывая, что это первый турнир UFC в году – можно смело сказать, что это пока лучший бой года!

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