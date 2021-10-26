27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
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Аталанта --
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Ювентус --
Зеніт --
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Легенда повертається до Динамо: Мілевський отримає посаду від Суркіса

Сергій Шаховець
26 жовтня, 22:51
Екс-форвард київського Динамо через вісім років може повернутися до рідного клубу, але вже у новому статусі

/ Фото: Instagram

Найближчим часом Артем Мілевський проведе зустріч із президентом Динамо, повідомляє Meta-ratings. Очікується, що Ігор Суркіс може запропонувати екс-форварду столичного гранда роботу у структурі клубу.

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Яким напрямком займатиметься у Динамо Мілевський, стане відомо за результатами розмови з президентом "біло-синіх".

Слід зазначити, що стосунки між улюбленцем київської публіки з Ігорем Суркісом не були рівними. Траплялися і сварки, коли вони посилали один одного на три літери.

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Нагадаємо, що 24 жовтня легендарний форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками столичної команди.

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

У складі київського Динамо Мілевський виступав з 2002 по 2013 рік. У всіх турнірах за "біло-синіх" він провів 247 матчів, забив 82 голи та віддав 54 асисти.

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Уболівальникам київського клубу найбільше запам'яталися його дублі у ворота московського Спартака у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2008/09.

Зазначимо, що свою заяву про завершення футбольної кар'єри Артем Мілевський зробив у вересні цього року, після виступів у закарпатському Минаї.

Артем Мілевський у матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

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Дивіться, як Мілевський попрощався з київськими вболівальниками.