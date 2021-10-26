Легенда возвращается в Динамо: Милевский получит должность от Суркиса

Артем Милевский на Евро-2020 / Фото: Instagram

В ближайшее время Артем Милевский проведет встречу с президентом Динамо, сообщает Мeta-ratings. Ожидается, что Игорь Суркис может предложить экс-форварду столичного гранда работу в структуре клуба.

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Каким направлением будет заниматься в Динамо Милевский, станет известно по результатам беседы с президентом "бело-синих".

Нужно отметить, что отношения между любимцем киевской публики с Игорем Суркисом не были ровными. Случались и ссоры, когда они посылали друг друга на три буквы.

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Напомним, что 24 октября легендарный форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский со слезами на глазах попрощался с болельщиками столичной команды.

Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В составе киевского Динамо Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.

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Болельщикам киевского клуба больше всего запомнились его дубли в ворота московского Спартака в квалификации Лиги чемпионов сезона 2008/09.

Отметим, что свое заявление о завершении футбольной карьеры Артем Милевский сделал в сентябре этого года, после выступлений в закарпатском Минае.

Артем Милевский в матче против Интера в Лиге чемпионов / Фото: Getty Images

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Смотрите как Милевский попрощался с киевскими болельщиками.