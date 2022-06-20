Легенда Формули-1, який підтримав Україну, розлютив нафтових магнатів своєю акцією (фото)

Себастьян Феттель одягнув оригінальний шолом

Вчора у Канаді відбулися дев'ята гонка сезону Формули-1. Її переможцем став Макс Ферстаппен, який зміцнив лідерство в особистому заліку та наблизився до захисту титулу

Інший екс-чемпіон світу Себастьян Феттель також став помітною фігурою. Проте через скандал, адже німець навіть у окуляри не влучив. Вся справа в екіпіруванні гонщика.

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На п'ятничній практиці та суботній кваліфікації чотириразовий чемпіон F1 закликав зупинити розробку нафтових свердловин у канадській провінції Альберта через суттєву шкоду навколишньому середовищу. Ці заклики він зобразив у своєму шоломі.

Це викликало гнів місцевих політиків, які нагадали Феттель про головного спонсора його команди Астон Мартін (аравійський нафтовий холдинг Aramco). При цьому, як виявилося, сама команда не підтримала Себастьяна у цій акції та ніяк її не висвітлила.

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До того ж, боси Формули-1 також обурилися витівкою Себа, адже він завдав шкоди уряду країни, яка сплачує чималі внески за проведення перегонів. Цікаво, що вже в неділю Феттель вийшов на гонку у звичайному шоломі.

Раніше німецький гонщик підтримав Україну у війні проти Росії. Себастьян приїхав на гонку у синьо-жовтому напульснку, засудив дії армії Путіна в нашій країні, а також отримав у подарунок вишиванку.