Легенда Формулы-1, поддержавший Украину, разозлил нефтяных магнатов своей акцией (фото)

Себастьян Феттель одел оригинальный шлем

Вчера в Канаде состоялась девятая гонка сезона Формулы-1. Ее победителем стал Макс Ферстаппен, который упрочил лидерство в личном зачете и приблизился к защите титула.

Другой экс-чемпион мира Себастьян Феттель также стал заметной фигурой. Однако из-за скандала, ведь немец даже в очки не попал. Все дело в экипировке гонщика.

Реклама

На пятничной практике и субботней квалификации четырехкратный чемпион F1 призвал остановить разработку нефтяных скважин в канадской провинции Альберта из-за существенного ущербу окружающей среде. Эти призывы он изобразил на своем шлеме.

Это вызвало гнев местных политиков, которые напомнили Феттелю про главного спонсора его команды Астон Мартин (аравийский нефтяной холдинг Aramco). При этом, как оказалось, сама команда не поддержала Себастьяна в этой акции и никак ее не осветила.

Реклама

Читайте также: Формула-1 возвращается в Африку

К тому же, боссы Формулы-1 также возмутились выходкой Себа, ведь он нанес ущерб правительству страны, которая выплачивает немалые взносы за проведение гонок. Интересно, что уже в воскресенье Феттель вышел на гонку в обычном шлеме.

Ранее немецкий гонщик поддержал Украину в войне против России. Себастьян приехал на гонку в сине-желтом напульснике, осудил действия армии Путина в нашей стране, а также получил в подарок вышиванку.