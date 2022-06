Легенда Формулы-1 теперь будет носить вышиванку

Себастьян Феттель на Гран-при Азербайджана приехал в синем и желтом напульсниках. Четырехкратный чемпиона Формулы-1 с первых дней войны поддержал Украину.

Немецкий гонщик даже в этом сезоне выступает в шлеме с сине-желтыми цветами и призывом остановить войну.

Такая позиция Феттеля не осталась без внимания посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского

В Twitter Каневский поблагодарил Себастьяна Феттеля за гражданскую позицию и подарил ему вышиванку.

