Формула-1 повертається до Африки. Де пройде Гран-Прі у 2023 році

Боси "королівських автоперегонів" ведуть переговори з ПАР щодо повернення до календаря на наступний рік

Гран-Прі ПАР може повернутися до сезону Формули-1

Наступного року сезон Формули-1 може поповнитись новим Гран-Прі. Цього року турнір "королівських" автоперегонів мав складатися з 22-х етапів, проте організатори відмовилися від проведення перегонів у Росії на тлі нападу фашистів на Україну.

Втім, ніколи ще сезон не включав більше 21-го Гран-Прі. Наступного сезону Формула-1 може повернутися до Африки. Як повідомляє RacingNews365, бос автоперегонів Стефано Доменікалі вирушив до Йоганнесбурга для переговорів про відновлення Гран-Прі ПАР.

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Компанія SA Grand Prix Corporation є промоутером цього етапу і вже давно просуває повернення гонок на "чорний континент". Повідомляється, що сторони перебувають на завершальній стадії переговорів.

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Головною проблемою залишається питання фінансової підтримки Гран-Прі ПАР із боку держави. У разі погодження угоди гонка на трасі "Кьяламі" у передмісті Йоганнесбурга може пройти або у березні-квітні, або у жовтні-листопаді 2023 року.

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Нагадаємо, що ані ПАР, ані інша африканська країна не приймали етапи Формули-1 з 1993 року. У ПАР на двох різних трасах пройшло 28 Гран-Прі. Також в Африці гонка F1 одного разу проводилася у Маррокко (1958).