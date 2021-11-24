23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
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Чорноморець --
Десна --
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Дніпро-1 --
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Інгулець --
Шахтар --
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Рух --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Головна Спорт Новини боксу

Крутіше за Усика тільки один: найпрестижніший рейтинг боксу

Олег Люлька
24 листопада, 10:12
Американський журнал The Ring, який називають Біблією світового боксу, опублікував оновлений рейтинг найкращих бійців незалежно від вагової категорії

Сауль Альварес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зберіг другу позицію. Вище за нього – тільки мексиканець Сауль Альварес, який у листопаді нокаутував Калеба Планта у бою за чемпіонство у другій середній вазі.

Після дострокової перемоги над Шоном Портером чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд піднявся на третій рядок рейтингу The Ring.

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Василь Ломаченко залишається на дев'ятій позиції, але може піднятися, якщо 11 грудня у Нью-Йорку переможе африканця Річарда Коммі на прізвисько Термінатор.

ТОП-10 БОКСЕРІВ ЗА ВЕРСІЄЮ THE RING

  • Сауль Альварес
  • Олександр Усик
  • Теренс Кроуфорд
  • Наойя Інуе
  • Джош Тейлор
  • Еррол Спенс
  • Теофімо Лопес
  • Хуан Франциско Естрада
  • Василь Ломаченко
  • Казуто Йока

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Нагадаємо, що Сауль Альварес, який бився в різних дивізіонах – від 67 до 79 кг, днями розбурхав світ боксу переходом до крузервейту.

А пізніше взагалі не виключений поєдинок Альвареса з Усиком або навіть Ф'юрі – у надважкій вазі.

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Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS