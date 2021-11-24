Крутіше за Усика тільки один: найпрестижніший рейтинг боксу

Сауль Альварес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зберіг другу позицію. Вище за нього – тільки мексиканець Сауль Альварес, який у листопаді нокаутував Калеба Планта у бою за чемпіонство у другій середній вазі.

Після дострокової перемоги над Шоном Портером чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд піднявся на третій рядок рейтингу The Ring.

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Василь Ломаченко залишається на дев'ятій позиції, але може піднятися, якщо 11 грудня у Нью-Йорку переможе африканця Річарда Коммі на прізвисько Термінатор.

ТОП-10 БОКСЕРІВ ЗА ВЕРСІЄЮ THE RING

Сауль Альварес

Олександр Усик

Теренс Кроуфорд

Наойя Інуе

Джош Тейлор

Еррол Спенс

Теофімо Лопес

Хуан Франциско Естрада

Василь Ломаченко

Казуто Йока

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Нагадаємо, що Сауль Альварес, який бився в різних дивізіонах – від 67 до 79 кг, днями розбурхав світ боксу переходом до крузервейту.

А пізніше взагалі не виключений поєдинок Альвареса з Усиком або навіть Ф'юрі – у надважкій вазі.

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