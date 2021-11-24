Крутіше за Усика тільки один: найпрестижніший рейтинг боксу

Сауль Альварес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images
Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зберіг другу позицію. Вище за нього – тільки мексиканець Сауль Альварес, який у листопаді нокаутував Калеба Планта у бою за чемпіонство у другій середній вазі.
Після дострокової перемоги над Шоном Портером чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд піднявся на третій рядок рейтингу The Ring.
Василь Ломаченко залишається на дев'ятій позиції, але може піднятися, якщо 11 грудня у Нью-Йорку переможе африканця Річарда Коммі на прізвисько Термінатор.
ТОП-10 БОКСЕРІВ ЗА ВЕРСІЄЮ THE RING
- Сауль Альварес
- Олександр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Наойя Інуе
- Джош Тейлор
- Еррол Спенс
- Теофімо Лопес
- Хуан Франциско Естрада
- Василь Ломаченко
- Казуто Йока
Нагадаємо, що Сауль Альварес, який бився в різних дивізіонах – від 67 до 79 кг, днями розбурхав світ боксу переходом до крузервейту.
А пізніше взагалі не виключений поєдинок Альвареса з Усиком або навіть Ф'юрі – у надважкій вазі.