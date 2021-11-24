23 ноября 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 ноября 22:00
Лилль 1
Зальцбург 0
23 ноября 22:00
Севилья 2
Вольфсбург 0
23 ноября 22:00
Мальме 1
Зенит 1
23 ноября 22:00
Челси 4
Ювентус 0
23 ноября 22:00
Барселона 0
Бенфика 0
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Круче Усика только один: самый престижный рейтинг бокса

Олег Люлька
24 ноября, 10:12
Американский журнал The Ring, который называют Библией мирового бокса, опубликовал обновленный рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории

Сауль Альварес vs Александр Усик / Фото: Getty Images

Обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сохранил вторую позицию. Выше него – только мексиканец Сауль Альварес, в ноябре нокаутировавший Калеба Планта в бою за чемпионство во втором среднем весе.

После досрочной победы над Шоном Портером чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поднялся на третью строчку рейтинга The Ring.

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Василий Ломаченко остается на девятой позиции, но может подняться, если 11 декабря в Нью-Йорке одолеет африканца Ричарда Комми по прозвищу Терминатор.

ТОП-10 БОКСЕРОВ ПО ВЕРСИИ THE RING

  • Сауль Альварес
  • Александр Усик
  • Теренс Кроуфорд
  • Наойя Инуэ
  • Джош Тейлор
  • Эррол Спенс
  • Теофимо Лопес
  • Хуан Франциско Эстрада
  • Василий Ломаченко
  • Казуто Иока

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Напомним, что Сауль Альварес, дравшийся в различных дивизионах – от 67 до 79 кг, на днях взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.

А позже вообще не исключен поединок Альвареса с Усиком или даже Фьюри – в супертяжелом весе.

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Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS