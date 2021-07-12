Червоний чи жовтий? Українська волейболістка показала вогняні фото в купальнику

Відома українська волейболістка Людмила Осачук зараз відпочиває після завершення сезону, в соцмережі дівчина постить фотографії з відпустки

Вам який купальник більше до вподоби?

Одна з найкрасивіших волейболісток України – це Людмила Осачук. Тому в її Instgaram неймовірна кількість сексуальних і ефектних фото.

Цього разу Людмила порадувала знімками з відпочинку. "Літо ж", – підписала фото спортсменка. І додала порцію гарячих фотографій у червоному і жовтому купальнику. Вам який більше подобається?

Реклама

Людмила Осачук виступає за волейбольну команду з Луцька "Волинь-Університет-ОДЮСШ". З нею вона вигравала срібні медалі чемпіонату України, а також двічі брала "бронзу".

Читайте також: