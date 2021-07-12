Красный или желтый? Украинская волейболистка показала огненные фото в купальнике

Известная украинская волейболистка Людмила Осачук сейчас отдыхает после завершения сезона, в соцсети девушка постит фотографии с отпуска

Вам какой купальник больше нравится?

Одна из самых красивых волейболисток Украины – это Людмила Осачук. Поэтому в ее Instgaram невероятное количество сексуальных и эффектных фото.

На сей раз Людмила порадовала снимками с отдыха. "Лето ведь", – подписала фото спортсменка. И добавила порцию горячих фотографий в красном и желтом купальнике. Вам какой больше нравится?

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Людмила Осачук выступает за волейбольную команду из Луцка "Волынь-Университет-ОДЮСШ". С ней она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также дважды брала "бронзу".

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