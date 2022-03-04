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Як же пощастило жителям Росії – у вас все за*бісь! Українка висміяла агресорів

Олексій Андрейцев
4 березня, 09:25
Призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга назвала "плюси", які отримали росіяни після розв'язання війни з Україною

Анжеліка Терлюга відреагувала на агресію Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірка українського карате, срібна призерка Олімпіади-2020 у Токіо Анжеліка Терлюга звернулася до представників Росії, які підтримують війну в Україні.

Наша спортсменка написала іронічний пост у соцмережах.

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"Як же пощастило жителям Росії, що майже весь світ вирішив "врятувати" їх від нацистських продуктів, американської та фашистської техніки, польотів у ворожі країни, від участі у всіх фальшивих конкурсах та непотрібних спортивних заходах. Ура, друзі! Тепер ви будете врятовані!

А ми жалюгідні тупиці, залишимося двійниками Зеленського, які вилазять з усіх бункерів і стріляють своїми ракетами.

А ще ми чули по телевізору, що у вас все за*бісь: і курс долара, і перспектива роботи, і свобода слова на найвищому рівні", – написала Терлюга у соцмережах.

Анжеліка Терлюга зі своєю медаллю / Фото: Reuters

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