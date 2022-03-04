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Как же повезло жителям России – у вас все за*бись! Украинка высмеяла агрессоров

Алексей Андрейцев
4 марта, 09:25
Призерка Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга назвала "плюсы", которые получили россияне после развязывания войны с Украиной

Анжелика Терлюга отреагировала на агрессию России / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда украинского каратэ, серебряная призерка Олимпиады-2020 в Токио Анжелика Терлюга обратилась к представителями России, которые поддерживают войну в Украине.

Наша спортсменка написала ироничный пост в соцсетях.

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"Как же повезло жителям России, что почти весь мир решил "спасти" их от нацистских продуктов, американской и фашистской техники, полетов во вражеские страны, от участия во всех фальшивых конкурсах и ненужных спортивных мероприятиях. Ура, ребята! Теперь вы будете спасены!

А мы жалкие тупицы, останемся двойниками Зеленского, которые вылазят со всех бункеров и стреляют по нам своими ракетами.

А еще мы слышали по телевизору, что у вас все за*бись: и курс доллара, и перспектива работы, и свобода слова на высшем уровне", – написала Терлюга в соцсетях.

Анжелика Терлюга со своей медалью / Фото: Reuters

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