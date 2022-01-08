8 січня 22:00 Про матч
Реал 4
Валенсія 1
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
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Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
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Барселона --
Реал --
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Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
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Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
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Як таке допустили? Дитину випустили проти професійного бійця MMA. Він його замісив

Олександр Трикіша
8 січня, 23:55
У Мережі обговорюють кричущий інцидент на одному з турнірів зі змішаних єдиноборств у Великій Британії. У поєдинку зійшовся школяр і суворий боєць вдвічі міцніший за нього

Учасники нерівного бою у Великій Британії / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайно, бій завершився дуже швидко. Підліток одразу впав на канвас, як тільки його опонент пішов в атаку.

Але рефері навіть не думав зупиняти поєдинок, тому другий боєць ще встиг завдати кількох ударів, поки бій таки не зупинили.

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Користувачі запитують, як взагалі допустили проведення такого поєдинку.

Один із коментаторів розповів, що більший хлопець представляє Ісландію. Але оскільки в їхній країні MMA заборонено, їм доводиться їздити битися в інші країни. Він готувався до іншого суперника, але в останній момент той відмовився битися.

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