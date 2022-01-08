Как такое допустили? Ребенка выпустили против профессионального бойца MMA. Он его замесил

Участники неравного боя в Великобритании / Фото: Коллаж: Сегодня

Естественно, бой завершился очень быстро. Подросток сразу же упал на канвас, как только его оппонент пошел в атаку.

Но рефери даже не думал останавливать поединок, поэтому второй боец еще спел нанести несколько ударов, пока бой все-таки не остановили.

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Пользователи задаются вопросом, как вообще допустили проведение такого поединка.

Один из комментаторов рассказал, что парень побольше представляет Исландию. Но так как в их стране MMA запрещено, им приходится ездить драться в другие страны. Он готовился к другому сопернику, но в последний момент тот отказался драться.

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