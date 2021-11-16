Як збірній України потрапити до плей-оф: дві умови

Збірна України: "Прорвемося!" / Фото: УАФ

У вівторок, 16 листопада, відбудуться останні матчі відбіркового турніру ЧС-2022 у групі D. Україна грає на виїзді з Боснією та Герцеговиною, яка вже втратила шанси потрапити на мундіаль.

А наш конкурент у боротьбі за другу сходинку та плей-оф, Фінляндія приймає турнірно немотивовану Францію, яка достроково гарантувала собі перший рядок у групі та пряму путівку на ЧС.

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Вівторок, 16 листопада

21:45 Боснія та Герцеговина – Україна

21:45 Фінляндія – Франція

ДЛЯ ВИХОДУ УКРАЇНИ ДО ПЛЕЙ-ОФ МАЮТЬ СПРАЦЮВАТИ ДВІ УМОВИ

Україні потрібно обов'язково виграти у Боснії та Герцеговини.

Також потрібно, щоб фіни програли Франції або зіграли з нею внічию, але якщо зіграють унічию, потрібно, щоб забили менше, ніж заб'є Україна у своєму переможному матчі з боснійцями.

Якщо ж Фінляндія обіграє Францію, то Україна точно пролітає повз плей-оф, з яким би рахунком не обіграла боснійців.

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Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters

ПРИКЛАДИ

Україна виходить до плей-оф за таких результатів

Боснія та Герцеговина – Україна – 0:1

Фінляндія – Франція – 0:0

Тоді різниця м'ячів у України та Фінляндії буде по 10:8, і до плей-оф потрапить Україна за особистими матчами з фінами (1:1 та 2:1).

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Олександр Петраков / Фото: УАФ

Україна не виходить до плей-оф, якщо...

Боснія та Герцеговина – Україна – 0:1

Фінляндія – Франція – 1:1

Тоді різниця м'ячів у України буде 10:8, у Фінляндії – 11:9, і за більшою кількістю забитих м'ячів у відборі до плей-оф проходять фіни.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Визначення місць за рівності очок

Різниця м'ячів

Забиті м'ячі

Результати очних зустрічей між відповідними командами: очки, різниця м'ячів, забиті м'ячі; якщо рівність лише між двома командами – м'ячі на виїзді

Рейтинг фейр-плей

Жереб

Раніше ми писали, що у разі виходу України до плей-оф нашим суперником за потрапляння на ЧС-2022 може стати Роналду.