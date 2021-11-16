16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
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Как сборной Украины попасть в плей-офф: два условия

Андрей Трофимов
16 ноября, 08:21
Ключевой день для украинской национальной команды. Должны обыграть на чужом поле боснийцев и надеяться, что Франция не проиграет в гостях финнам

Сборная Украины: "Прорвемся!" / Фото: УАФ

Во вторник, 16 ноября, состоятся последние матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D. Украина играет на выезде с Боснией и Герцеговиной, уже потерявшей шансы попасть на мундиаль.

А наш конкурент в борьбе за второе место и плей-офф, Финляндия, принимает турнирно немотивированную Францию, которая досрочно гарантировала себе первую строчку в группе и прямую путевку на ЧМ.

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Вторник, 16 ноября

  • 21:45 Босния и Герцеговина – Украина
  • 21:45 Финляндия – Франция

ДЛЯ ВЫХОДА УКРАИНЫ В ПЛЕЙ-ОФФ ДОЛЖНЫ СРАБОТАТЬ ДВА УСЛОВИЯ

  • Украине нужно обязательно выиграть у Боснии и Герцеговины.
  • Также нужно, чтобы финны проиграли Франции или сыграли с ней вничью, но если сыграют вничью, нужно, чтобы забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.

Если же Финляндия обыграет Францию, то Украина точно пролетает мимо плей-офф, с каким бы счетом ни обыграла боснийцев.

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Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

ПРИМЕРЫ

Украина выходит в плей-офф при таких результатах

  • Босния и Герцеговина – Украина – 0:1
  • Финляндия – Франция – 0:0

Тогда разница мячей у Украины и Финляндии будет по 10:8, и в плей-офф пройдет Украина по личным матчам с финнами (1:1 и 2:1).

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Александр Петраков / Фото: УАФ

Украина не выходит в плей-офф, если...

  • Босния и Герцеговина – Украина – 0:1
  • Финляндия – Франция – 1:1

Тогда разница мячей у Украины будет 10:8, у Финляндии – 11:9, и по большему количеству забитых мячей в отборе в плей-офф проходят финны.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Определение мест при равенстве очков

  • Разница мячей
  • Забитые мячи
  • Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами – мячи на выезде
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

Ранее мы писали, что в случае выхода Украины в плей-офф, нашим соперником за попадание на ЧМ-2022 может стать Роналду.