Як Італія виграла серію пенальті на Євро двічі? Відповідь має зірка Барселони

Колишній захисник збірної Іспанії Жерар Піке відреагував на перемогу збірної Італії у фіналі Євро-2020 і пояснив, за рахунок чого вона так вдало виконувала 11-метрові

Пенальті у виконанні Федеріко Бернардескі / Фото: Reuters

Захисник Барселони і колишній гравець збірної Іспанії Жерар Піке прокоментував перемогу збірної Італії на Євро-2020 і пояснив, за рахунок чого вона так вдало пробивала пенальті у півфіналі і фіналі. Після 1:1 в основний і додатковий час з Англією на "Уемблі" італійці виграли Євро-2020 в серії 11-метрових – 3:2.

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"Італія заслужено виграла Євро-2020. Вітаю. Це найкраща команда турніру. Звичайно, той факт, що вони били пенальті першими, знову їм допоміг. У них було право на помилку, як і в матчі з Іспанією у півфіналі. Через це вони залишалися в грі, навіть помиляючись", – написав Піке у своєму Twitter

Збірна Італії з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії.

Також з Апеннін прийшла звістка, що вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії.

А герой фіналу Євро-2020 запивав пиво колою на прес-конференції. Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі вважає, що він на це заслужив.

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