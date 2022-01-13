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Іспанія визнала Крим російським – скандальний фотофакт

Олександр Трикіша
13 січня, 15:28
Футбольна ліга Іспанії окреслила Крим частиною Росії. Відповідну картку розміщено на офіційному сайті організації

В Іспанії дали карту України без Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

У розділі "де нас дивитися" на сайті Ла Ліги можна вибрати будь-яку країну на віртуальній карті, після чого користувачеві покажуть список офіційних трансляторів.

При виборі України на карті підсвічується контур нашої країни, але без окупованого Кримом Росією.

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На карті іспанців Крим належить до території Росії.

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Реакції від іспанської сторони поки що не було.

Які ще були інциденти з Кримом у спорті