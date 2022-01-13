Испания признала Крым российским – скандальный фотофакт

В Испании дали карту Украины без Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

В разделе "где нас смотреть" на сайте Ла Лиги можно выбрать любую страну на виртуальной карте, после чего пользователю покажут список официальных трансляторов.

При выборе Украины на карте подсвечивается контур нашей страны, но без оккупированного Россией Крыма.

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На карте испанцев Крым относится к территории России.

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Реакции от испанской стороны пока не последовало.

Какие еще были инциденты с Крымом в спорте

Во время Олимпиады-2020 оргкомитете Игр разместил на официальном сайте карту с границей между материковой частью Украины и Крымом.