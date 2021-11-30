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Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Груди випали: велосипедистка сфотографувалася у гарячій позі

Олександр Трикіша, Андрій Трофімов
30 листопада, 20:26
Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова знову нагадала про себе у Instagram. Красуня опублікувала неймовірно гаряче фото з пляжу

Люсія Яворчекова у відвертій сукні / Фото: Instagram

Яворчекова сфотографувалася без спідньої білизни і в сукні з глибоким вирізом з боків, через що її пишні груди оголилися максимально пікантно.

Люсія займалася велоспортом, але особливих успіхів не досягла, тому вирішила спробувати себе у новому амплуа. Дівчина присвятила себе модельному бізнесу, заробивши величезну популярність у Мережі.

На цей момент на сторінку Яворчекової підписано понад два мільйони фоловерів. Ось найяскравіші фото з її сторінки.

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