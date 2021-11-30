Груди випали: велосипедистка сфотографувалася у гарячій позі

Люсія Яворчекова у відвертій сукні / Фото: Instagram

Яворчекова сфотографувалася без спідньої білизни і в сукні з глибоким вирізом з боків, через що її пишні груди оголилися максимально пікантно.

Люсія займалася велоспортом, але особливих успіхів не досягла, тому вирішила спробувати себе у новому амплуа. Дівчина присвятила себе модельному бізнесу, заробивши величезну популярність у Мережі.

На цей момент на сторінку Яворчекової підписано понад два мільйони фоловерів. Ось найяскравіші фото з її сторінки.

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