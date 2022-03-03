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Футболіст Карпат – Герой України. Посмертно

Любомир Луканюк
3 березня, 11:44
Віталій Сапіло був командиром танкового взводу та знищив три десятки одиниць техніки ворога

Віталій Сапило

Вихованець футбольної школи львівських Карпат Віталій Сапіло загинув у боях проти російської армії.

Але його подвиг не залишився непоміченим. Сапіло був командиром танкового взводу і знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. На жаль, лейтенант загинув унаслідок авіаудару.

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Президент України Володимир Зеленський нагородив Віталія Сапіло званням Герой України, посмертно.

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