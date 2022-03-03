Футболист Карпат – Герой Украины. Посмертно

Виталий Сапило

Воспитанник футбольной школы львовских Карпат Виталий Сапило погиб в боях против российской армии.

Но его подвиг не остался незамеченным. Сапило был командиром танкового взвода и обезвредил три десятка единиц техники врага. К сожалению, лейтенант погиб в результате авиаудара.

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Виталию Сапило звание Герой Украины (посмертно).

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