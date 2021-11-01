1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Форвард Зорі на порозі до клубу Реброва

Сергій Шаховець
1 листопада, 13:18
Олександр Гладкий у матчі проти харківського Металіста 1925 відзначився дублем. Тепер на його рахунку 98 голів у чемпіонаті України

Олександр Гладкий забив 98 голів / Фото: sport.ua

Луганська Зоря у матчі 13-го туру розгромила на виїзді Металіст 1925 із рахунком 6:1. Два результативні удари на свій рахунок записав Олександр Гладкий.

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Тепер 34-річному нападнику не вистачає ще двох голів, щоб поповнити клуб бомбардирів Сергія Реброва. Нагадаємо, що перепусткою до елітного клубу бомбардирів є сто голів у чемпіонаті України.

З діючих футболістів, які виступають в УПЛ, в клубі Реброва два форварди – Євген Селезньов (116) та Жуніор Мораєс (102).

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Клуб бомбардирів Сергія Реброва

1-2. Сергій Ребров – 123 голи (10 – Шахтар, 113 – Динамо)
1-2. Максим Шацьких – 123 голи (96 – Динамо, 22 – Арсенал, 5 – Говерла)
3. Євген Селезньов – 116 голів (24 – Шахтар, 19 – Арсенал, 68 – Дніпро, 5 – Колос)
4. Андрій Воробей – 105 голів (80 – Шахтар, 12 – Дніпро, 9 – Арсенал, 4 – Металіст)
5. Жуніор Мораєс – 102 (22 – Динамо, 35 – Металург (Донецьк), 45 – Шахтар)

Кандидати у члени клубу:

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6. Андрій Ярмоленко – 99 голів (99 – Динамо)
7. Олександр Гладкий – 98 голів (1 – Металіст, 14 – Харків, 41 – Шахтар, 2 – Дніпро, 23 – Карпати, 2 – Чорноморець, 15 – Зоря)
8. Олександр Гайдаш – 95 голів (85 – Таврія, 10 – Маріуполь)
9-10. Марко Девіч – 90 голів (2 – Волинь, 4 – Шахтар, 84 – Металіст)
9-10. Сергій Мізін – 90 голів (16 – Динамо, 8 – Дніпро, 2 – Чорноморець, 25 – Карпати, 7 – Кривбас, 8 – Металіст, 24 – Арсенал)

Нагадаємо, що форвард закарпатського Минаю Євген Селезньов мріє побити рекорд Сергія Реброва та Максима Шацьких (в обох по 123 голи). Для цього 36-річному футболісту потрібно забити ще 8 м'ячів. Але поки що прославленому форварду ніяк не вдається зняти прокляття – ось уже десять матчів він не може забити гол.

Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Додамо, що сьогодні, 1 листопада, у поєдинку 13-го туру УПЛ Минай на виїзді зіграє проти Дніпра-1.

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