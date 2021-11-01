1 листопада 17:00
Дніпро-1 4
Минай 0
1 листопада 19:30
Ворскла 0
Чорноморець 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

"Це суперважка вага, а не крузервейт": Усик отримав пояси, виграні в бою з Джошуа

Павло Василенко
1 листопада, 23:35
Чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) отримав виграні титули в бою з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО)

Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Український боксер показав чемпіонські пояси, які прибули в Україну через півтора місяці після бою з Джошуа.

"Слухайте, діти. Це суперважка вага, а не крузервейт", – сказав Усик.

Реклама

Олександру Усику для звання абсолютного чемпіона залишилося забрати пояс у Тайсона Ф'юрі. Кримчанин уже казав, що впорається із Ф'юрі.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 вересня 34-річний Усик у Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хотспур одноголосним рішенням переміг 31-річного Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські титули у надважкій вазі за версією WBA, WBO та IBF.

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Реклама

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон. Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.