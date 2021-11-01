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"Это супертяжелый вес, а не крузервейт": Усик получил пояса, выигранные в бою с Джошуа

Павел Василенко
1 ноября, 23:35
Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) получил выигранные титулы в бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Украинский боксер показал чемпионские пояса, которые прибыли в Украину спустя полтора месяца после боя с Джошуа.

"Слушайте, ребята. Это супертяжелый вес, а не крузервейт", – сказал Усик.

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Александру Усику для звания абсолютного чемпиона осталось забрать пояс у Тайсона Фьюри. Крымчанин уже говорил, что справится с Фьюри.

Напомним, в ночь с 25 на 26 сентября 34-летний Усик в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур единогласным решением победил 31-летнего Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF.

Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

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Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон. Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.