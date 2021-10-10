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Це ніколи не закінчиться! Ф'юрі хоче ще один бій із Вайлдером

Олег Люлька
10 жовтня, 20:27
Уболівальники вже можуть починати готуватися до четвертого поєдинку між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером

Ф'юрі vs Вайлдер: далі буде / Фото: Reuters

Нокаутувавши Вайлдера в їхньому третьому бою, Ф'юрі дав зрозуміти, що може бути і четвертий.

На питання, чи планує Циганський король битву №4 з Бронзовим бомбардувальником, британський чемпіон WBC в коментарі Seconds Out відповів так:

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"Напевно, але не тепер".

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Нагадаємо, перший бій Ф'юрі і Вайлдера, в 2018-му, завершився внічию. У другому, в 2020-му, Тайсон нокаутував Деонтея. І те ж зробив напередодні в Лас-Вегасі, в їхньомутретьому поєдинку.

Але, схоже, трилогією з'ясування їхніх стосунків у рингу може не обмежитися.

Що ж, якщо врахувати, що Майк Тайсон б'ється в 55, то у Циганського короля і Бронзового бомбардувальника попереду ще багато часу. Вайлдеру 22 жовтня виповниться всього лише 36 років, Ф'юрі нині – 33.

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Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Відзначимо, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі має стати переможець бою Ділліан Вайт – Отто Валлін, які битимуться 30 жовтня.

Після цього Ф'юрі може зустрітися за титул абсолютного чемпіона світу з переможцем реваншу Усик – Джошуа.

Безжалісні! Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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