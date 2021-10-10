Это никогда не закончится! Фьюри хочет еще один бой с Уайлдером

Фьюри vs Уайлдер: продолжение следует / Фото: Reuters

Едва нокаутировав Уайлдера в их третьем бою, Фьюри дал понять, что может быть и четвертый.

На вопрос, планирует ли Цыганский король битву №4 с Бронзовым бомбардировщиком, британский чемпион WBC в комментарии Seconds Out ответил следующим образом:

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"Наверное, но не сейчас".

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Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера, в 2018-м, завершился вничью. Во втором, в 2020-м, Тайсон нокаутировал Деонтея. И то же сделал накануне в Лас-Вегасе, в их третьем поединке.

Но, похоже, трилогией выяснение их отношений в ринге может не ограничиться.

Что ж, если учесть, что Майк Тайсон дерется в 55, то у Цыганского короля и Бронзового бомбардировщика впереди еще уйма времени. Уайлдеру 22 октября исполнится всего лишь 36 лет, Фьюри сейчас – 33.

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Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Отметим, что следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать победитель боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, которые сразятся 30 октября.

После этого Фьюри может встретиться за титул абсолютного чемпиона мира с победителем реванша Усик – Джошуа.