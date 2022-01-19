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Джошуа готується відбивати Усику печінку (відео)

Олександр Трикіша
19 січня, 11:37
Британський суперважкоатлет Ентоні Джошуа продовжує підготовку до реваншу проти Олександра Усика. Про поєдинок ще не оголошували, але боксер вже пилить в залі

Джошуа відпрацьовує удар по печінці / Фото: Колаж: Сьогодні

Джошуа провів тренування під керівництвом тренера Анхелем Фернандесом з Іспанії, хоча боксер ще перебуває у пошуках нового коуча.

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Британець показав, як відпрацьовує коронну серію ударів із семи ударів. Коронкою комбінації став удар по печінці. Ймовірно, саме в цю частину тіла Усика цілитиметься британець у реванші. Але для цього ще треба впіймати українця.

Що ж до самого реваншу, то рішення ще не ухвалено. Раніше з'явилася інформація, що Джошуа відмовиться від реваншу з Усиком.

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УСИК VS ДЖОШУА