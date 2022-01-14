Перемогти Усіка Джошуа змусить голод: що побачив спаринг-партнер британця

Джошуа не зміг переглянути запис бою проти Усика – настільки поганий бокс він показував. Але в реванші він має намір все змінити.
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"Він все ще хоче бути кращим, він все ще хоче вдосконалюватися, він хоче цієї перемоги, він хоче помститися за цю поразку, 100 відсотків. І я не бачу, чому вона не може цього зробити.
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Джошуа доведеться змінити свій план гри, він знає. Але, як він показав у матчі-реванші з Руїсом, він більш ніж здатний змінюватись і розвиватися як боєць тому я впевнений – він переможе.
Людина все ще голодна. Він стільки зробив, стільки грошей заробив, але він, як і раніше, голодний, як ніколи", – розповів Юбенк-молодший в інтерв'ю talksport.com.
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