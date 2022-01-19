Джошуа готовится отбивать Усику печень (видео)

Джошуа отрабатывает удар по печени / Фото: Коллаж: Сегодня

Джошуа провел тренировку под руководством тренера Анхелем Фернандесом из Испании, хотя боксер еще находится в поисках нового коуча.

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Британец показал, как отрабатывает коронную серию ударов из семи ударов. Коронкой комбинации стал удар по печени. Вероятно, именно в эту часть тела Усика будет целиться британец в реванше. Но для этого еще нужно поймать украинца.

Что же касается самого реванша, то решение еще не принято. Ранее появилась информация, что Джошуа откажется от реванша с Усиком.

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УСИК VS ДЖОШУА