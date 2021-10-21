20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Джошуа кинув тренера Майка Тайсона і пішов у зал до фаната Усика

Олег Люлька
21 жовтня, 09:03
Ентоні Джошуа не сподобався довгий язик Ронні Шилдса, і він вирішив продовжити кастинг на нового тренера для підготовки до реваншу з українцем

Джошуа відразу покинув Шилдса / Фото: Reuters, Instagram

Лишень напередодні колишній наставник Майка Тайсона і Евандера Холіфілда Ронні Шилдс заявив, що досяг домовленості про співпрацю з Ентоні Джошуа і готуватиме його до реваншу з Олександром Усиком.

Шилдс навіть устиг пообіцяти ЗМІ зробити з Джошуа найкрутішого бійцівського пса в світі боксу.

Реклама

Однак, як виявилося, Ронні поспішив, видавши бажане за дійсне.

Як повідомляє Boxingnews24.com, Джошуа не зупинив на ньому свій вибір. Принаймні, поки що. І навряд чи це зробить, враховуючи довгий язик Шилдса.

Реклама

Джошуа дуже не сподобалися інтерв'ю Шилдса, який побіг поперед батька в пекло.

Ентоні вирішив продовжити пошук нового тренера в Каліфорнії, перекочувавши до залу іншого американського фахівця – 46-річного Роберта Гарсії на прізвисько Дідусь, ексчемпіона світу у другій напівлегкій вазі.

Раніше Гарсія тренував таких бійців, як Антоніо Маргарито, Маркос Майдана, Віктор Ортіс.

Реклама

Джошуа і Гарсія провели невелике спільне тренування, але чи будуть вони працювати в тандемі далі, не факт. Не виключено, що Ей-Джей продовжить кастинг на нового коуча.

Що напевне відомо, так це те, що Джошуа не має наміру повертатися до Роба Маккрекена, який очолював його кут під час поєдинку з Усиком 25 вересня.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Цікаво, що раніше Роберт Гарсія, який може стати новим тренером Джошуа, активно нахвалював Усика, заявляючи: "Він найбільша зірка в Україні. Так, там були брати Клички, але цей хлопець зробив щось особливе. Те, як і кого він переміг, – це неймовірно".

Відзначимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом букмекери називають Усика.

За словами промоутера Ентоні, в реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.

Читайте також:

Реклама